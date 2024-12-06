У 2025 році естонська військова компанія почне випробування зенітних ракет в Україні

Естонська компанія оборонної промисловості Frankenburg Technologies з нового року почне випробування в Україні зенітних ракет власної розробки.

Про це пише ERR.

"Ця технологія є багатообіцяючою, і ми почнемо її тестувати в Україні в новому році", – сказав генеральний директор Frankenburg Technologies Кусті Сальм.

За його словами, угода знаходиться на стадії тестування, а технологія компанії отримала широку увагу.

Раніше видання Bloomberg писало про те, що компанія Frankenburg була відзначена як одна із чотирьох провідних стартапів високотехнологічної оборонної промисловості Європи.

Естонська компанія виробляє дешеві ракети для протидії дронам. У них використовується штучний інтелект.

На сайті компанії зазначено, що вона прагне революціонізувати системи наведення ракет за допомогою програми ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту.

Bloomberg зазначає, що Сальм, який нещодавно працював канцлером міністерства оборони Естонії, привів у компанію чотирьох генералів у відставці. Відомо, що колишній голова сил оборони Мартін Герем і глава естонського підрозділу, колишній начальник Генштабу Вейко-Велло Палм також перейшли працювати в компанію.

За словами Сальма, потреба в новому озброєнні не зникне, навіть якщо в Україні припиняться бойові дії.