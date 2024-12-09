До Києва приїхав прем’єр Естонії Міхал

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом, ми не підемо на поступки".

До Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Міхал планує зустрітись з представниками української влади.

"Сьогодні вранці прибув до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем, Русланом Стефанчуком. Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на поступки", – написав він.

Прем’єр Естонії додав, що перемога України – це перемога Європи, США і всього демократичного світу.

Фото: x.com/KristenMichalPM До Києва з візитом прибув прем’єр Естонії

У листопаді Естонія передала Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу включає як техніку, так і боєприпаси.