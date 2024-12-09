Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
ГоловнаСвіт

До Києва приїхав прем’єр Естонії Міхал

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом, ми не підемо на поступки".

До Києва приїхав прем’єр Естонії Міхал
Крістен Міхал
Фото: Priit Mürk/ERR

До Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. 

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Міхал планує зустрітись з представниками української влади.

"Сьогодні вранці прибув до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем, Русланом Стефанчуком. Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на поступки", – написав він.

Прем’єр Естонії додав, що перемога України – це перемога Європи, США і всього демократичного світу.

До Києва з візитом прибув прем’єр Естонії
Фото: x.com/KristenMichalPM
До Києва з візитом прибув прем’єр Естонії

У листопаді Естонія передала Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу включає як техніку, так і боєприпаси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies