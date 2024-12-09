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Міністерство юстиції Південної Кореї заборонило президенту країни поїздки за кордон (оновлено)

Опозиційні партії не змогли вихідними оголосити імпічмент Юн Сок Йолю, але обіцяли повернутися до питання знову.

Міністерство юстиції Південної Кореї заборонило президенту країни поїздки за кордон (оновлено)
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль
Фото: Bloomberg

Уряд Південної Кореї заборонив президенту країни Юн Сок Йолю поїздки за кордон, повідомляє DW та інформаційне агентство Yonhap.

Головний прокурор Управління з розслідування корупції високопосадовців Про Дон Ун доручив слідчим домагатися заборони на поїздки Юна через розслідування його указу про воєнний стан.

Після запиту Управління Міністерство юстиції наклало відповідну заборону.

Минулого тижня Юн оголосив воєнний стан, заявивши, що хоче очистити країну від “пропівнічнокорейських сил”, не надаючи подробиць. Але цей крок занурив країну в політичну кризу.

Під масовим політичним тиском президент був змушений скасувати спірний указ через кілька годин. Пізніше Юн вибачився за свої дії, але наміру піти у відставку не мав.

Опозиційні партії пообіцяли оголосити імпічмент президенту, але не змогли цього зробити на вихідних, оскільки більшість депутатів від керівної партії бойкотували голосування.

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“Партія влади народу” (PPP) стверджувала, що вона заблокувала голосування, щоб уникнути “жорстокого розколу та хаосу”. У політсилі додали, що “вирішуватимуть цю кризу більш упорядковано та відповідально”. Але цього тижня опозиція пообіцяла подати нове подання про імпічмент президента.

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