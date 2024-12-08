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Байден заявив, що США завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії

США завдали високоточних ударів по таборах ІДІЛ.

Байден заявив, що США завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що США завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду диктатора Башара Асада.

Про це пише The New York Times.

"Ми чітко розуміємо, що ІДІЛ намагатиметься скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність", – заявив американський президент. 

Він відзначив падіння Асада та висловив надію, що після десятиліть репресивного правління народ Сирії зможе побудувати нове, вільніше суспільство. Але він попередив про небезпеку нестабільності та пообіцяв не дати терористам відновити свою позицію.

"Цей режим знущався, катував і вбивав буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму є фундаментальним актом справедливості. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни. Це також момент ризику та невизначеності", – зазначив Байден.

Тому збройні сили США в неділю вжили заходів, щоб знищити осередки ІДІЛ, адже експерти в регіоні стурбовані тим, що хаос найближчих днів може дати можливість Ісламській державі відновити себе як головну силу в Сирії.

"Ми не допустимо цього. Лише сьогодні сили США завдали дюжини високоточних ударів з повітря в Сирії, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ", – сказав глава США, проте не став розповідати деталей. 

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