Росію можна вигнати з регіонів, де вона спричиняє хаос, ‒ глава МЗС Литви про події у Сирії

Події у Сирії і падіння режиму диктатора Башара Асада показують, що Росію можна вигнати з регіонів, де вона спричиняє хаос.
Так вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Приклад Сирії показує, що Росію можна вигнати і вона поїде додому”, ‒ зазначив він.
Дипломат підкреслив, що балтійці мали рацію – Захід достатньо сильний, щоб перемогти. “Нам не потрібно боятися “Ведмедя” в Україні чи деінде, він спричиняє хаос”, ‒ додав Ландсбергіс.
The Syrian example shows that Russia can be kicked out and will go home. The Baltics were right – the West is strong enough to win. We don't need to fear "the Bear" in Ukraine or anywhere else he is causing chaos. pic.twitter.com/r9jFusAjqi— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 8, 2024
- Сьогодні у Сирії голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
- У столиці Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Базу у Тартусі Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.
- Вважається, що Асад втік з Сирії, його місцезнаходження було невідоме. І Росія, і США заявили, що він залишив країну.
- Місцеві жителі повідомили про сцени тріумфу в Дамаску. Президентський палац взяли штурмом, а зображення колишньої керівної династії зносять.
Реакція дипломатів на події у Сирії
- Очільник українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував падіння режиму Асада зазначивши, що “так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна”.
- Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кінець диктатури Башада Асада у Сирії свідчить про слабкість його прихильників ‒ Росії та Ірану.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що після падіння режиму Асада Сирія не повинна потрапити у руки інших радикалів. Вона закликала сторони конфлікту бути відповідальними за всіх сирійців: йдеться про комплексний захист етнічних і релігійних меншин, а також “інклюзивний політичний процес, який створює баланс між групами”.