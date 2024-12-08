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Росію можна вигнати з регіонів, де вона спричиняє хаос, ‒ глава МЗС Литви про події у Сирії

Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що "нам не потрібно боятися “Ведмедя” в Україні чи деінде”.

Росію можна вигнати з регіонів, де вона спричиняє хаос, ‒ глава МЗС Литви про події у Сирії
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: lrt.lt

Події у Сирії і падіння режиму диктатора Башара Асада показують, що Росію можна вигнати з регіонів, де вона спричиняє хаос.

Так вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Приклад Сирії показує, що Росію можна вигнати і вона поїде додому”, ‒ зазначив він.

Дипломат підкреслив, що балтійці мали рацію – Захід достатньо сильний, щоб перемогти. “Нам не потрібно боятися “Ведмедя” в Україні чи деінде, він спричиняє хаос”, ‒ додав Ландсбергіс.

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  • Сьогодні у Сирії голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
  • У столиці Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення. 
  • У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Базу у Тартусі Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку. 
  • Вважається, що Асад втік з Сирії, його місцезнаходження було невідоме. І Росія, і США заявили, що він залишив країну.
  • Місцеві жителі повідомили про сцени тріумфу в Дамаску. Президентський палац взяли штурмом, а зображення колишньої керівної династії зносять.

Реакція дипломатів на події у Сирії

  • Очільник українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував падіння режиму Асада зазначивши, що “так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна”.
  • Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кінець диктатури Башада Асада у Сирії свідчить про слабкість його прихильників ‒ Росії та Ірану.
  • Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що після падіння режиму Асада Сирія не повинна потрапити у руки інших радикалів. Вона закликала сторони конфлікту бути відповідальними за всіх сирійців: йдеться про комплексний захист етнічних і релігійних меншин, а також “інклюзивний політичний процес, який створює баланс між групами”.
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