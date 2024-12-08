Росію можна вигнати з регіонів, де вона спричиняє хаос, ‒ глава МЗС Литви про події у Сирії

Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що "нам не потрібно боятися “Ведмедя” в Україні чи деінде”.

Події у Сирії і падіння режиму диктатора Башара Асада показують, що Росію можна вигнати з регіонів, де вона спричиняє хаос.

Так вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Приклад Сирії показує, що Росію можна вигнати і вона поїде додому”, ‒ зазначив він.

Дипломат підкреслив, що балтійці мали рацію – Захід достатньо сильний, щоб перемогти. “Нам не потрібно боятися “Ведмедя” в Україні чи деінде, він спричиняє хаос”, ‒ додав Ландсбергіс.

The Syrian example shows that Russia can be kicked out and will go home. The Baltics were right – the West is strong enough to win. We don't need to fear "the Bear" in Ukraine or anywhere else he is causing chaos. pic.twitter.com/r9jFusAjqi — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 8, 2024

Сьогодні у Сирії голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.

У столиці Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Базу у Тартусі Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.

Вважається, що Асад втік з Сирії, його місцезнаходження було невідоме. І Росія, і США заявили, що він залишив країну.

Місцеві жителі повідомили про сцени тріумфу в Дамаску. Президентський палац взяли штурмом, а зображення колишньої керівної династії зносять.

Реакція дипломатів на події у Сирії