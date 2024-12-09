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Бандити зарізали на Гаїті понад 110 людей, які практикували вуду

Людей вбили в нетрях столиці Порт-о-Пренс у злиденній комуні Сіте-Солей.

Бандити зарізали на Гаїті понад 110 людей, які практикували вуду
Фото: EPA/UPG

Голова банди на Гаїті наказав убити більше сотні людей, які практикували вуду, звинувативши їх у використанні заклинань, що вбили його сина, пише DW з посиланням на Національну мережу захисту прав людини (RNDDH).

Людей вбили в нетрях столиці Порт-о-Пренс у злиденній комуні Сіте-Солей.

Ватажок місцевої банди Монель “Мікано” Фелікс віддав наказ про вбивства після того, як священик вуду сказав йому, що літні люди прокляли його сина.

Повідомляється, що члени банди вбили щонайменше 110 осіб ножами та мачете, більшість з них були старшими за 60 років.

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Сіте-Солей ‒ це густонаселені нетрі в портовій зоні Порт-о-Пренса, що вважається одним із найбідніших і найжорстокіших районів країни Карибського моря.

Нетрі жорстко контролюють банди, там заборонено використання мобільних телефонів. 

Останніми роками Гаїті постраждала від жорстокого бандитського насильства. Спроби відновити порядок, як от розміщення кенійської поліції як частини багатонаціональних сил охорони, наразі були малоефективними. Так, у листопаді над Порт-о-Пренсом обстріляли щонайменше три американські пасажирські літаки.

  • Вуду офіційно визнано релігією нарівні з іншими релігіями, які сповідують на острові. Вуду має західноафриканське коріння та існує серед афро-гаїтянських громад з кінця 18 століття.
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