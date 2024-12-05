У Нью-Йорку кілер застрелив гендиректора великої страхової компанії

Резонансне вбивство сталося у Сполучених Штатах: посеред дня у Нью-Йорку було застрелено керівника однієї з найбільших американських медичних страхових компаній.

Як пише "Радіо Свобода", йдеться про 50-річного Браяна Томпсона, який був генеральним директором фірми United Healthcare. Кілер чекав на жертву поблизу готелю New York Hilton, куди Томпсон мав прибути на конференцію. Коли бізнесмен підійшов на близьку відстань, вбивця відкрив вогонь.

Томпсон отримав поранення в груди, з яким був терміново доправлений до лікарні. Проте медики вже були безсилі його врятувати.

Поліція розпочала розслідування інциденту. Мотив для вбивства очільника страхової компанії наразі не з'ясований. За будь-яку інформацію щодо кілера правоохоронці призначили нагороду у 10 тисяч доларів.