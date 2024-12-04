​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до армії Грузії

Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до Збройних сил Грузії та закликав армію підтвердити вірність батьківщині.
Про це повідомляє Sova News.
“Шановні офіцери та генерали, я впевнений, що кожен з вас вибрав цю важку та почесну професію, щоб служити своїй країні та захищати її від будь-якої небезпеки. У нинішній ситуації саме на вас лежить прямий обов'язок, а також ресурси захищати гарантований Конституцією політичний курс розвитку країни та уникнути загрози повторної інтервенції до Грузії”, - йдеться у зверненні.
Він наголосив, що сучасна епоха породила нові форми війни, окупації та анексії Росією незалежних та демократичних держав.
Алексідзе нагадав, як несправедливо поводилися з армією Грузії, звинувачували їх у розв'язанні війни та не шкодували сил для падіння боєздатності та бойового духу грузинської армії.
“Вірні партнери нашої країни, які протягом 10 років зробили величезний внесок у процес відновлення грузинської армії, сьогодні оголошені ворогами. У цій ситуації вони змушені припинити всі програми допомоги та навчання, що, напевно, матиме катастрофічні результати в найближчому майбутньому і радикально послабить обороноздатність Грузії”, - пояснив генерал-майор.
Він також назвав грузинську олігархію нелегітимною, і зазначив, що вона сфальсифікувала вибори, а тепер намагається за всяку ціну захопити владу в країні.
“Настав час чітко висловити свою позицію і підтвердити свою вірність батьківщині та грузинському народу, допоки знову не пролилася кров грузинських патріотів і не було втрачено незалежності, яку роками з тяжкістю завойовували, інакше завтра вам може вже нічого захищати”, - підсумував Алексідзе.
Протести в Грузії
- 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Цього року вона просунула два скальковані з російських законопроєкти про іноагентів та утискання прав ЛГБТ. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.
- Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі.
- Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей.
-
Комісія США з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) назвала уряд Грузії “нелегітимним”.
-
Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців.