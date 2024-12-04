​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до армії Грузії

Алексідзе назвав грузинську олігархію нелегітимною, і зазначив, що вона сфальсифікувала вибори.

Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до Збройних сил Грузії та закликав армію підтвердити вірність батьківщині.

Про це повідомляє Sova News.

“Шановні офіцери та генерали, я впевнений, що кожен з вас вибрав цю важку та почесну професію, щоб служити своїй країні та захищати її від будь-якої небезпеки. У нинішній ситуації саме на вас лежить прямий обов'язок, а також ресурси захищати гарантований Конституцією політичний курс розвитку країни та уникнути загрози повторної інтервенції до Грузії”, - йдеться у зверненні.

Він наголосив, що сучасна епоха породила нові форми війни, окупації та анексії Росією незалежних та демократичних держав.

Алексідзе нагадав, як несправедливо поводилися з армією Грузії, звинувачували їх у розв'язанні війни та не шкодували сил для падіння боєздатності та бойового духу грузинської армії.

“Вірні партнери нашої країни, які протягом 10 років зробили величезний внесок у процес відновлення грузинської армії, сьогодні оголошені ворогами. У цій ситуації вони змушені припинити всі програми допомоги та навчання, що, напевно, матиме катастрофічні результати в найближчому майбутньому і радикально послабить обороноздатність Грузії”, - пояснив генерал-майор.

Він також назвав грузинську олігархію нелегітимною, і зазначив, що вона сфальсифікувала вибори, а тепер намагається за всяку ціну захопити владу в країні.

“Настав час чітко висловити свою позицію і підтвердити свою вірність батьківщині та грузинському народу, допоки знову не пролилася кров грузинських патріотів і не було втрачено незалежності, яку роками з тяжкістю завойовували, інакше завтра вам може вже нічого захищати”, - підсумував Алексідзе.

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