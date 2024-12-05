У Британії ліквідували російську мережу, через яку олігархи та наркокартелі конвертували незаконні статки в криптовалюту

У Великій Британії ліквідували російську мережу з відмивання грошей, пише The Times.

Національна кримінальна агенція (NCA) заявила про ліквідацію багатомільярдної операції з відмивання грошей, організовану російською бізнесменкою, яка допомагала фінансувати шпигунську мережу Кремля.

Зазначається, що мережа дозволяла організованій злочинності, олігархам і навіть державному телеканалу Russia Today конвертувати незаконні кошти у майно, наркотики та криптовалюту.

Слідчі провели 84 арешти, зокрема 70 у Великій Британії, в рамках найбільшої справи NCA про відмивання грошей за десятиліття. “Ті, хто відповідали за цію операцію, також підпали під санкції”, ‒ зазначає видання.

NCA заявило, що секретною мережею управляли дві, здавалося б, законні російські фінансові установи, Smart і TGR. Smart керувала громадянка Росії Катерина Жданова.

Фото: thetimes.com Катерина Жданова

Серед обвинувачених у використанні цієї схеми – сумнозвісний ірландський наркокартель Kinahans. Схема включала обмін злочинних доходів на незаконно отриману російську криптовалюту, зокрема внаслідок атак вірусів-вимагачів.

Мережа, яка діяла у понад 30 країнах, дозволяла росіянам, які потрапили під санкції після вторгнення в Україну, приховувати походження свого багатства та продовжувати купувати нерухомість у Великій Британії.

Ця схема, ймовірно, використовувалася для переказу коштів із контрольованої російським урядом телевізійної мережі RT, яка потрапила під санкції у 2022 році, її журналістам, які працюють у Великій Британії. Таким чином також платили шпигунам, які діяли в інших країнах.

Велика Британія була ключовим вузлом операцій. Слідчі NCA відстежили обміни, що відбувалися у всій країні. Так, після передачі готівки “на рівні вулиць” майже відразу фіксували переміщення криптовалюти тієї ж вартості.

У NCA зазначили, що операція Destabilise виявила мережі з відмивання грошей на мільярди доларів, які діють способами, про які міжнародні правоохоронні органи чи регулятори не знали.

“Вперше нам вдалося виявити зв'язок між російською елітою, кіберзлочинцями, які володіють криптовалютою, та наркобандами на вулицях Великої Британії. Нитка, яка пов'язувала їх разом ‒ об'єднані сили Smart і TGR ‒ була невидима досі”, ‒ йдеться у пресрелізі відомства.

Мережу виявили у листопаді 2021 року, коли співробітники столичної поліції зупинили кур'єра Фавада Сайєді та виявили у нього в машині 250 000 фунтів стерлінгів готівкою. Детективи з’ясували, що ним керували Жданова та її спільник Микита Краснов, який був відповідальний за відмивання понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманних злочинним шляхом.

Сайєді ув’язнили на чотири роки та чотири місяці. Жданову заарештували у Франції, вона вже потрапила під санкції США минулого року.

Місцезнаходження колишнього російського банкіра Джорджа Россі, голови TGR, невідоме. Вважається, що разом із Ждановою він заробив мільйони фунтів стерлінгів на схемі відмивання грошей, стягуючи близько 3% за транзакцію. NCA повернуло 20 мільйонів фунтів стерлінгів