Начальник Генштабу РФ Герасимов 27 листопада телефонував генералу США Брауну, - New York Times

Він заявив, що запуск ракети "Орешник" нібито був запланований задовго до того, як Україні дозволили бити ATACMS углиб РФ.

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов минулого тижня мав "дуже незвичайну" телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на телекомпанію ABC і газету New York Times.

Як пише ABC, Герасимов зателефонував Брауну 27 листопада і попередив про випробувальні пуски гіперзвукових ракет з російських кораблів у Середземному морі. Пізніше, 3 грудня російське Міноборони оголосило, що випробування відбулося у східній частині Середземного моря.

За даними New York Times, Герасимов також сказав Брауну, що випробування нової ракети, яку Кремль називає "Орешник", нібито було заплановано задовго до того, як адміністрація Джо Байдена дозволила Україні застосовувати ATACMS по території РФ.

Президент РФ Владімір Путін представляв удар цією ракетою як "відповідь на перший удар ATACMS по російській території".

Прессекретар Брауна, капітан Джеріл Дорсі, підтвердив факт дзвінка та додав, що "на прохання Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати його зміст". Москва поки що нічого не повідомляла про цю розмову.