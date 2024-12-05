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Начальник Генштабу РФ Герасимов 27 листопада телефонував генералу США Брауну, - New York Times

Він заявив, що запуск ракети "Орешник" нібито був запланований задовго до того, як Україні дозволили бити ATACMS углиб РФ.

Начальник Генштабу РФ Герасимов 27 листопада телефонував генералу США Брауну, - New York Times
Путін і Герасимов (ілюстративне фото)

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов минулого тижня мав "дуже незвичайну" телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на телекомпанію ABC і газету New York Times.

Як пише ABC, Герасимов зателефонував Брауну 27 листопада і попередив про випробувальні пуски гіперзвукових ракет з російських кораблів у Середземному морі. Пізніше, 3 грудня російське Міноборони оголосило, що випробування відбулося у східній частині Середземного моря.

За даними New York Times, Герасимов також сказав Брауну, що випробування нової ракети, яку Кремль називає "Орешник", нібито було заплановано задовго до того, як адміністрація Джо Байдена дозволила Україні застосовувати ATACMS по території РФ. 

Президент РФ Владімір Путін представляв удар цією ракетою як "відповідь на перший удар ATACMS по російській території".

Прессекретар Брауна, капітан Джеріл Дорсі, підтвердив факт дзвінка та додав, що "на прохання Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати його зміст". Москва поки що нічого не повідомляла про цю розмову. 

  • 17 листопада стало відомо, що президент США  Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії. 
  • Вранці 21 листопада росіяни вчергове атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Згодом Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
  • Ввечері того ж дня Путін заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орешник", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.
  • В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
  • Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
  • За даними Міноборони Британії, Росія може мати лише кілька ракет "Орешник", які ще не надійшли у серійне виробництво
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