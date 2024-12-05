Начальник Генштабу РФ Герасимов 27 листопада телефонував генералу США Брауну, - New York Times

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов минулого тижня мав "дуже незвичайну" телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на телекомпанію ABC і газету New York Times.
Як пише ABC, Герасимов зателефонував Брауну 27 листопада і попередив про випробувальні пуски гіперзвукових ракет з російських кораблів у Середземному морі. Пізніше, 3 грудня російське Міноборони оголосило, що випробування відбулося у східній частині Середземного моря.
За даними New York Times, Герасимов також сказав Брауну, що випробування нової ракети, яку Кремль називає "Орешник", нібито було заплановано задовго до того, як адміністрація Джо Байдена дозволила Україні застосовувати ATACMS по території РФ.
Президент РФ Владімір Путін представляв удар цією ракетою як "відповідь на перший удар ATACMS по російській території".
Прессекретар Брауна, капітан Джеріл Дорсі, підтвердив факт дзвінка та додав, що "на прохання Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати його зміст". Москва поки що нічого не повідомляла про цю розмову.
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- В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
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