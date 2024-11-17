New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії

За даними видання, це стало відповіддю на рішення Росії ввести у війну проти України війська КНДР.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області РФ.

"Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. Вибір розділив його радників, і це сталося за два місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку України", - пише видання.

За словами офіційних осіб, дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести у бій північнокорейські війська. Також Байден почав пом’якшувати обмеження на використання наданої США зброї після того, як у травні Росія розпочала наступ у напрямку Харкова.

Деякі офіційні особи США заявили, що вони побоюються, що використання Україною ракет через кордон може спонукати президента РФ Путіна застосувати силу у відповідь проти США та їхніх партнерів по коаліції.

За даними Reuters, Україна планує здійснити свої перші атаки на велику відстань найближчими днями. Про це виданню повідомили джерела, не розкриваючи подробиць через міркування оперативної безпеки.

Нагадаємо, що 19 вересня Європарламент прийняв резолюцію, у якій закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії.

Пізніше голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.

Поки що для ураження військових цілей на території РФ Україна використовує дрони вітчизняного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.