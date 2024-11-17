У Смузі Гази заявляють про 12 жертв ізраїльських ударів за ніч

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує терористичне угруповання ХАМАС, стверджує, що під час війни загинуло близько 43 800 палестинців.

Зруйнована будівля в таборі біженців Аль-Нусейрат у Смузі Гази, листопад 2024 року

У Смузі Гази місцеві чиновники повідомили, що внаслідок ізраїльських ударів за ніч загинули 12 людей, повідомляють Euronews.

У двох побудованих таборах для біженців у центральній Газі у Нусейраті та Бурейджі загинуло відповідно шестеро та четверо осіб.

За даними лікарні в центральному місті Дейр-ель-Балах, яка прийняла всі 12 тіл, ще двоє людей загинуло під час удару на головній автомагістралі анклаву, що веде з півночі на південь.

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує терористичне угруповання ХАМАС, стверджує, що під час війни загинуло близько 43 800 палестинців. Міністерство не робить різниці між цивільними особами та комбатантами, але каже, що жінки та діти складають більше половини загиблих.

Близько 90% населення Гази з 2,3 мільйона палестинців були переміщені, а значні території були зрівняні з землею внаслідок ізраїльських бомбардувань і наземних операцій.