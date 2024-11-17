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У Венесуелі звільнили 225 осіб, заарештованих під час протестів проти результатів президентських виборів

За даними правоохоронців, після виборів 28 липня затримали щонайменше 1800 осіб.

У Венесуелі звільнили 225 осіб, заарештованих під час протестів проти результатів президентських виборів
Протест проти результатів президентських виборів у Венесуелі

У Венесуелі звільнили 225 осіб, заарештованих у липні під час протестів проти результатів президентських виборів, переможцем яких оголосили Ніколаса Мадуро. 

Про це повідомили у прокуратурі країни, повідомляє Reuters.

Їх нібито звільнили через нові докази, які зібрали прокурори. 

Зазначимо, під час протестів загинуло 28 людей і майже 200 отримали поранення.

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За даними правозахисної організації Foro Penal, після виборів 28 липня заарештували щонайменше 1800 осіб.

Активісти та родичі деяких із заарештованих заявили, що ці люди не брали участь у протестах. Вони також стверджували, що деякі ув'язнені зазнавали тортур у місцях тримання під вартою.

  • Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосив Мадуро переможцем виборів 28 липня. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонсалеса. Верховний суд став ще одним органом, який під впливом Мадуро, ратифікував результат. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонсалес переміг із перевагою два до одного.
  • У вересні Європарламент назвав Гонсалеса законним президентом Венесуели і закликав до санкцій проти Мадуро та оточення.
  • Раніше стало відомо, що США вивчають можливість запровадити додаткові санкції щодо окремих осіб у Венесуелі, а також відкликати ліцензії у нафтових компаній у відповідь на фальсифікацію виборів.
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