У Венесуелі звільнили 225 осіб, заарештованих під час протестів проти результатів президентських виборів

За даними правоохоронців, після виборів 28 липня затримали щонайменше 1800 осіб.

Протест проти результатів президентських виборів у Венесуелі

У Венесуелі звільнили 225 осіб, заарештованих у липні під час протестів проти результатів президентських виборів, переможцем яких оголосили Ніколаса Мадуро.

Про це повідомили у прокуратурі країни, повідомляє Reuters.

Їх нібито звільнили через нові докази, які зібрали прокурори.

Зазначимо, під час протестів загинуло 28 людей і майже 200 отримали поранення.

За даними правозахисної організації Foro Penal, після виборів 28 липня заарештували щонайменше 1800 осіб.

Активісти та родичі деяких із заарештованих заявили, що ці люди не брали участь у протестах. Вони також стверджували, що деякі ув'язнені зазнавали тортур у місцях тримання під вартою.