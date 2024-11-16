У Британії відкриють завод, на якому вироблятимуть гаубиці для України

Британська компанія BAE Systems відкриє артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів, на якому вироблятимуть гаубиці М777 для України.

Як пише The Telegraph, артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів відкриють у Шеффілді в рамках зусиль з підтримки українських сил у битві проти Росії.

Із наступного року там створять 50 робочих місць і почнуть виготовляти буксирувані гаубиці M777. Це фактично скасовує рішення цього виробника згорнути виготовлення зброї у Великій Британії на початку 2023 року. Війна в Україні викликала новий сплеск інтересу до такої діяльності.

Зараз компанія реконструює будівлю заводу для артилерійського виробництва та забезпечує захист території.

Гаубиці М777 виготовлені зі сплаву титану та алюмінію, тому важать лише 4,5 тонни, це є невеликою вагою для артилерії. Їм надають перевагу українські військові, оскільки вони надійні та їх легко переміщати.

ВAE вже отримала багатомільйонні контракти на виробництво запасних частин M777 для США. У січні цього року Пентагон також виділив 50 мільйонів доларів для відновлення виробництва титанових частин шасі для цих гармат. Остаточну вартість контракту не розголошують.

Лише цього року компанія отримала замовлення на £25 млрд, а також уклала угоди з урядом щодо поповнення запасів боєприпасів у Великобританії, включаючи 155-міліметрові снаряди, які використовують до M777.

Раніше BAE повідомляла, що вісім країн зацікавлені у розміщенні нових замовлень на M777 після оголошення про відновлення виробництва.

Київ отримав декілька гармат із США, Канади та Австралії, але багато з них зараз потребують оновлення чи ремонту.