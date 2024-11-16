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Південна Корея, Японія і США створили секретаріат тристороннього співробітництва

Таке партнерство має значення для протидії регіональним загрозам безпеці і зміцненню стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Південна Корея, Японія і США створили секретаріат тристороннього співробітництва
Лідери США, Південної кореї та Японії на полях саміту в Перу, листопад 2024 року

Лідери Південної Кореї, США та Японії під час своєї зустрічі на полях багатостороннього саміту в Перу оголосили про створення секретаріату тристороннього співробітництва, передає агенція Yonhap.

Сторони також засудили рішення Північної Кореї та Росії «небезпечно розширити» війну в Україні.

Президенти Юн Сок Йоль, Джо Байден та глава японського уряду Сігеру Ісіба виступили із спільною заявою після проведення тристоронньої зустрічі. підтвердили свою прихильність до тристороннього партнерства, яке, на їхню думку, як і раніше, має вирішальне значення для протидії регіональним загрозам безпеці та зміцненню стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За їхніми словами, тристоронній секретаріат відповідатиме за координацію та реалізацію спільних зобов'язань. Зокрема, контролюватиме проєкти співробітництва в різних галузях, як-от безпеки, економіки, передових технологіях.

Три країни по черзі головуватимуть кожні два роки.

Лідери також підтримують «повну денуклеаризацію Корейського півострова», йдеться у заяві.

  • Напередодні стало відомо, що Південна Корея і Китай працюватимуть для сприяння регіональному миру та стабільності у відповідь на зростання військової співпраці між КНДР і Росією.
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