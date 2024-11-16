Не Такер Карлсон: Трамп назвав нового прессекретаря Білого дому

Одіозний проросійський журналіст-прихильник теорій змови Такер Карлсон не буде працювати у Білому домі - Дональд Трамп розвіяв чутки щодо його призначення, визначившись з кандидатурою прессекретаря.

Як пише Bloomberg, відповідальну роль щодо публічного представлення діяльності нового президента США візьме на себе Каролін Левітт. За першої каденції Трампа вона була речницею адміністрації, після чого спробувала себе у політичній кар'єрі, але не змогла обратися до Конгресу.

У повідомленні про своє кадрове рішення обраний президент назвав Левітт "розумною, жорсткою та вкрай ефективною комунікаційницею", яка "буде блискуче доносити до американського народу наші меседжі".

Під час перебування у Білому домі з 2017 до 2021 року Трамп змінив аж чотирьох прессекретарів, з яких лише Сара Сандерз трималася на посаді приблизно два роки і згодом змогла побудувати успішну кар'єру в державному управлінні.