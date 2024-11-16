Прем'єр Нідерландів заявив про уникнення політичної кризи

Очільник нідерландського уряду Дік Схооф у п'ятницю ввечері повідомив, що після екстреного засідання кабінету міністрів парламентська коаліція продовжить роботу, тож політичної кризи вдалося уникнути.

Як повідомляє Reuters, потреба у терміновому засіданні виникла після того, як міністерка фінансів Нора Ахабар подала у відставку. Політикиня марокканського походження заявила, що зіштовхнулась з нетолерантним ставленням через свою етнічність на тлі скандалу щодо єврейського погрому минулого тижня в Амстердамі.

Коаліція, провідну роль в якій відіграє ультраправа партія PVV відомого критика мусульман-мігрантів Ґерта Вілдерса, звинуватила у насильстві щодо фанатів ізраїльського футбольного клубу "Маккабі" молодих переселенців-марокканців.

Вслід за Ахабар свої посади в уряді погрожували залишити й інші представники центристської партії NSC. Якби це сталося, коаліція фактично розвалилася б, а країні загрожували дострокові вибори. Проте прем'єру Схоофу та іншим міністрам вдалося вгамувати пристрасті та домовитися про подальшу співпрацю.