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Трамп заявив, що створює Національну енергетичну раду, її очолить Даг Бургум

Раніше Бургум був названий Трампом як міністр внутрішніх справ.

Трамп заявив, що створює Національну енергетичну раду, її очолить Даг Бургум
Даг Бургум
Фото: EPA/UPG

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що створює Національну енергетичну раду для координації стратегії щодо послаблення регулювання виробництва енергії та збільшення видобутку в США.

Про це повідомляє Reuters.

Новостворену організацію очолить обраний Трампом міністр внутрішніх справ, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум. Як голова Національної енергетичної ради він також матиме місце в Раді національної безпеки.

“Ця Рада контролюватиме шлях до енергетичного домінування США шляхом скорочення бюрократичних процедур, збільшення інвестицій приватного сектора в усіх секторах економіки та зосередження на інноваціях замість довгострокового, але абсолютно непотрібного регулювання”, - сказав Трамп.

Національна енергетична рада представлятиме федеральні департаменти та агенції, які беруть участь у видачі дозволів і регулюванні всіх видів енергії.

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Також Трамп заявив, що його уряд хоче розширити виробництво енергії, зокрема для підтримки попиту на електроенергію, пов’язаного з розвитком штучного інтелекту. При цьому адміністрація Трампа хоче зменшити рахунки за електроенергію для споживачів.

“Даг Бургум захистить природні ресурси нашої країни, відновить нашу неймовірну перевагу в нафті та газі та зробить Америку та її енергію знову панівною та великою!” – сказав Трамп.

Попередні призначення Трампа

  • Обраний президент США Дональд Трамп обрав Роберта Кеннеді-молодшого головою Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб (HHS), головного управління охорони здоров’я США.

  • Обраний президент США Дональд Трамп оголосив представника Республіканської партії Метта Гетца своїм кандидатом на посаду генерального прокурора.

  • Обраний президент Дональд Трамп назвав ім'я майбутнього держсекретаря США, ним стане сенатор-республіканець Марко Рубіо.

  • Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки.

  • Заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

  • Директором ЦРУ призначать Джона Раткліффа. Він є колишнім республіканцем із Палати представників від Техасу та колишнім директором Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа.

  • Міністром державної безпеки стане Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота та перша жінка на цій посаді.

  • Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023. 

  • Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

  • Раніше стало відомо про те,що новий Департамент з питань урядової ефективності для аудиту всього федерального уряду очолюватимуть Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. 

  • Постійним представником США при ООН буде Еліз Стефанік – Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палаті представників).

  • Посаду Спецуповноваженого з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики займе Томас Хомен, який працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.

  • Радником з питань нацбезпеки буде Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, який був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив у армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив книгу Hard Truth: think and lead like a green beret. 

  • А міністром оборони стане Піт Хегсет – один з ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера "Battle for the American Mind". Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак "Бойовий піхотинець" за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.
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