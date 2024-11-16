Трамп заявив, що створює Національну енергетичну раду, її очолить Даг Бургум

Раніше Бургум був названий Трампом як міністр внутрішніх справ.

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що створює Національну енергетичну раду для координації стратегії щодо послаблення регулювання виробництва енергії та збільшення видобутку в США.

Про це повідомляє Reuters.

Новостворену організацію очолить обраний Трампом міністр внутрішніх справ, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум. Як голова Національної енергетичної ради він також матиме місце в Раді національної безпеки.

“Ця Рада контролюватиме шлях до енергетичного домінування США шляхом скорочення бюрократичних процедур, збільшення інвестицій приватного сектора в усіх секторах економіки та зосередження на інноваціях замість довгострокового, але абсолютно непотрібного регулювання”, - сказав Трамп.

Національна енергетична рада представлятиме федеральні департаменти та агенції, які беруть участь у видачі дозволів і регулюванні всіх видів енергії.

Також Трамп заявив, що його уряд хоче розширити виробництво енергії, зокрема для підтримки попиту на електроенергію, пов’язаного з розвитком штучного інтелекту. При цьому адміністрація Трампа хоче зменшити рахунки за електроенергію для споживачів.

“Даг Бургум захистить природні ресурси нашої країни, відновить нашу неймовірну перевагу в нафті та газі та зробить Америку та її енергію знову панівною та великою!” – сказав Трамп.

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