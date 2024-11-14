Трамп пропонує призначити Роберта Кеннеді-молодшого керівником Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб

Роберт Ф. Кеннеді-молодший говорить про екологічні проблеми під час конференції EarthX у Далласі, Техас, США, 24 квітня 2024 р.

Обраний президент США Дональд Трамп обрав Роберта Кеннеді-молодшого головою Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб (HHS), головного управління охорони здоров’я США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Дональда Трампа-молодшого.

“Він допоможе зробити Америку знову здоровою. Він хоче зробити деякі речі, і ми дозволимо йому це зробити”, - сказав Трамп у своїй переможній промові 6 листопада.

Уточнюється, що Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб контролює Управління з контролю за продуктами й ліками, Центри контролю та профілактики захворювань, Національні інститути здоров’я та масштабні програми Medicare та Medicaid Services, які забезпечують медичне страхування для бідних, осіб віком 65 років і старше, та осіб з інвалідністю.

Бюджет HHS на 2024 фінансовий рік склав 3,09 трлн доларів, що становить 22,8% федерального бюджету США.

Раніше Кеннеді вказав, що його пріоритети включають боротьбу з тим, що він називає “епідемією хронічних захворювань”, включаючи ожиріння, діабет і аутизм, а також зменшення хімічних речовин у продуктах харчування.

Кеннеді припустив, що він звільнить 18 тис. співробітників Управління з контролю за продуктами і ліками, яке забезпечує безпеку харчових продуктів, ліків і медичних приладів, і замінить сотні співробітників Національного інституту охорони здоров'я.

“Війна FDA проти громадської охорони здоров’я скоро закінчиться”, — написав Кеннеді наприкінці жовтня, і додав, що вона включає “агресивне придушення” психоделіків, пептидів, стовбурових клітин, сирого молока, сонячного світла та інших речовин.

Він також казав, що рекомендував би видалити фтор із громадського водопостачання. На його думку, ця речовина пов’язана з переломами кісток і раком.

Водночас, Американська асоціація стоматологів стверджує, що фтор зменшує карієс більш ніж на 25% у дорослих і дітей.

Крім того, Кеннеді критикували за неправдиві медичні заяви, зокрема про те, що вакцини пов’язані з аутизмом. Він виступав проти державних і федеральних обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19, і був звинувачений у поширенні дезінформації про вірус.

Хоча Кеннеді заявляв, що хоче більш ретельного тестування вакцин, він очолював некомерційну організацію “Захист дитячого здоров’я”, яка зосереджується на повідомленнях проти вакцинації.

Зокрема він казав, що сумнівається в ефективності вакцин проти кору.

Попередні призначення Трампа

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