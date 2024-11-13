Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що призначить мільярдера Ілона Маска та політика-республіканця Вівека Рамасвамі співголовами департаменту урядової ефективності - нового органу виконавчої влади.

Як пише BBC, Трамп висловив впевненість, що "ці двоє чудових американців прокладуть шлях для моєї адміністрації щодо викорінення бюрократії, скорочення надмірної регуляції, припинення марних витрат та реструктуризації федеральних агенцій". Майбутній господар Білого дому встановив для нового відомства дедлайн досягнення усіх цих цілей - 4 липня 2026 року, день незалежності США.

Ілон Маск вклав у кампанію Дональда Трампа близько 200 мільйонів доларів. Вівек Рамасвамі був кандидатом у президенти від республіканців, проте після поразки на праймеріз швидко став одним із найбільш помітних у публічному просторі прихильників Трампа.