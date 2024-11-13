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Демократи у Сенаті США поспішають затвердити суддів до каденції Трампа

Партія не хоче залишити вакансії, які може заповнити новий президент.

Демократи у Сенаті США поспішають затвердити суддів до каденції Трампа
Фото: betterworldcampaign.org

Демократи у Сенаті США у вівторок розпочали в пришвидшеному режимі розглядати кандидатури федеральних суддів, внесені чинним президентом США Джо Байденом.

Як пише Reuters, партія, яка у січні втратить контроль над верхньою палатою Конгресу, хоче встигнути затвердити усі призначення до того, як Дональд Трамп офіційно стане президентом, а республіканці заберуть собі сенатську більшість. 

Станом на зараз на розгляді сенаторів перебуває 31 кандидатура суддів, з яких 17 вже пройшли перевірку профільного комітету, а ще 14 чекають на висновок. Згідно з конституцією США, Сенат затверджує внесених президентом кандидатів на пожиттєвий термін.

За свою першу каденцію Дональд Трамп здійснив 234 призначення суддів, що є другим показником за історію країни. Республіканцю вдалося зробити суддівський корпус більш прихильним до правих ідей, що зрештою дозволило отримати більшість 6-3 у Верховному суді та скасувати загальнонаціональний дозвіл на проведення абортів.   

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