The Hill: Республіканська партія матиме більшість у Палаті представників

За повідомленням американського видання The Hill, компанія Decision Desk HQ, яка займається підрахунком результатів виборів у США, у понеділок підтвердила перемогу у своїх округах щонайменше 218 кандидатів у конгресмени від Республіканської партії.

Таким чином "червона" політична сила зберігає за собою більшість у нижній палаті парламенту. З урахуванням перемоги Дональда Трампа у президентських перегонах та здобуття республіканцями більшості у Сенаті, під їхнім контролем опиняється усі законодавча та виконавча влада.

Інші компанії, що оголошують попередні результати волевиявлення, поки не підтверджують досягнення республіканцями потрібних 218 мандатів. У ніч виборів саме Decision Desk HQ першими оголосили Дональда Трампа 47-им президентом Сполучених Штатів.