100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
ГоловнаСвіт

Нідерланди запроваджують прикордонний контроль всередині Шенгенської зони

Раніше до подібних заходів вже вдавалася Німеччина.

Нідерланди запроваджують прикордонний контроль всередині Шенгенської зони
Фото: EPA/UPG

Починаючи з 9 грудня, Нідерланди тимчасово скасують можливість вільного перетину своїх наземних кордонів в рамках Шенгенської угоди. Для того, щоб потрапити на територію країни автомобільними шляхами або навіть авіарейсами з деяких напрямків, доведеться пройти прикордонний контроль.

Як пише Reuters, таким чином королівство намагається боротися з напливом мігрантів. Рішення про відмову від відкритих кордонів ухвалювала владна коаліція, де вагому роль відіграє лідер антимусульманської та антимігрантської ультраправої партії PVV Ґерт Вілдерс. Посилений режим контролю триватиме щонайменше шість місяців.

Нідерланди не перші, хто в межах Шенгену закриває вільний доступ до своєї території. На початку осені аналогічних заходів вжила і Німеччина

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies