Нідерланди запроваджують прикордонний контроль всередині Шенгенської зони

Раніше до подібних заходів вже вдавалася Німеччина.

Починаючи з 9 грудня, Нідерланди тимчасово скасують можливість вільного перетину своїх наземних кордонів в рамках Шенгенської угоди. Для того, щоб потрапити на територію країни автомобільними шляхами або навіть авіарейсами з деяких напрямків, доведеться пройти прикордонний контроль.

Як пише Reuters, таким чином королівство намагається боротися з напливом мігрантів. Рішення про відмову від відкритих кордонів ухвалювала владна коаліція, де вагому роль відіграє лідер антимусульманської та антимігрантської ультраправої партії PVV Ґерт Вілдерс. Посилений режим контролю триватиме щонайменше шість місяців.

Нідерланди не перші, хто в межах Шенгену закриває вільний доступ до своєї території. На початку осені аналогічних заходів вжила і Німеччина.