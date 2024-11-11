Проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана почали розслідування через «імовірні неправомірні дії»

Йдеться про начебто домагання посадовця до секретарки Офісу прокурора Суду.

Проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана почали розслідування. Цю інформацію підтвердили у МКС, передає «Європейська правда».

Йдеться про скаргу на прокурора через «імовірні неправомірні дії». У жовтні таблоїд Daily Mail писав про те, що йдеться про начебто домагання посадовця до секретарки Офісу прокурора Суду. Скаргу подала колега потерпілої.

У МКС ухвалили рішення про зовнішнє розслідування після внутрішньої перевірки скарги.

«Таким чином, зовнішнє розслідування проводиться з метою забезпечення повністю незалежного, неупередженого та справедливого процесу відповідно до правової бази МКС та МОМ і з дотриманням підходу, орієнтованого на інтереси потерпілих», – зазначили у Міжнародному кримінальному суді.

Хан усі звинувачення заперечує. Вони з’явилися за два тижні до того, як прокурор оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю і ватажків терористичного угруповання ХАМАС.