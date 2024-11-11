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Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана і "Фідес" у стеженні за ним та підкупі його ексдівчини

В уряді на ці звинувачення сказали, що хтось передивися шпигунських стрічок. 

Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана і "Фідес" у стеженні за ним та підкупі його ексдівчини
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,
Фото: EPA/UPG

Опозиційний лідер Петер Мадяр звинуватив прем'єр-міністра Віктора Орбана в слідкуванні за ним та іншими політиками, пише Politico.

Під час пресконференції в Будапешті він назвав цю ситуацію "угорським вотерґейтом", посилаючись на політичний скандал у США 1974 року з президентом Річардом Ніксоном. Тоді все закінчилося відставкою президента.

"Співробітники розвідки, які служать країні, а не урядовій мафії, повідомили мені, що мою квартиру, наші офіси та транспортні засоби місяцями прослуховували", – сказав він.

За його словами, правляча партія "Фідес" збиралася дискредитувати його за допомогою суміші реальних записів та фальшивих, створених штучним інтелектом. Він також заявив, що керівництво партії нібито підкупило його колишню дівчину. 

Угорський лідер поки не відповів на звинувачення, партія на запит Politico теж поки не відповіла, а в уряді все заперечили.

"Хтось із нудьги переглянув занадто багато шпигунських фільмів", – прокоментувала речниця уряду Естер Віталіос. 

  • Мадяр є лідером партії "Тиса". В липні цього року він приїжджав з візитом до Києва. 
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