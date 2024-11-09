Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Орбан раптово заговорив про героїчність українців та право продовжувати боротьбу

Нетипова заява для угорського прем'єр-міністра.

Орбан раптово заговорив про героїчність українців та право продовжувати боротьбу
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

"Українці вирішили боротися і боролися героїчно. Лише їм належить визначати, продовжувати це робити чи ні". Ця заява європейського політика могла б не викликати особливої уваги, якби не той факт, що пролунала вона з вуст прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", незвичні для себе слова очільник уряду сказав на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті. Орбан стверджує, що "ніколи не вказував українцям, що робити з війною".

Під час своєї поїздки до Києва після початку головування Угорщини в Раді Євросоюзу прем'єр нібито "лише пояснив президенту Зеленському, що час не на їхньому боці", а сам Орбан "був готовий допомогти створити певне перемир'я". Проте, як скаржиться посадовець, "його відкинули".

"Українці заслуговують кращого майбутнього, ніж те, яке їм світить зараз", - підсумував Орбан вже в більш звичному для себе ключі, суголосному з кремлівською пропагандою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies