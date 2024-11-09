Орбан раптово заговорив про героїчність українців та право продовжувати боротьбу

"Українці вирішили боротися і боролися героїчно. Лише їм належить визначати, продовжувати це робити чи ні". Ця заява європейського політика могла б не викликати особливої уваги, якби не той факт, що пролунала вона з вуст прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", незвичні для себе слова очільник уряду сказав на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті. Орбан стверджує, що "ніколи не вказував українцям, що робити з війною".

Під час своєї поїздки до Києва після початку головування Угорщини в Раді Євросоюзу прем'єр нібито "лише пояснив президенту Зеленському, що час не на їхньому боці", а сам Орбан "був готовий допомогти створити певне перемир'я". Проте, як скаржиться посадовець, "його відкинули".

"Українці заслуговують кращого майбутнього, ніж те, яке їм світить зараз", - підсумував Орбан вже в більш звичному для себе ключі, суголосному з кремлівською пропагандою.