Російські окупанти поранили вісім мирних мешканців Сумщини

Сьогодні, 8 листопада, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 129 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді били дронами та КАБом, внаслідок авіаудару поранено 5 цивільних осіб. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ та ліцею, 3 приватних автомобілі.

Сумську громаду армія РФ атакувала балістичною ракетою, поранено 3 цивільних особи, пошкоджено нежитлові приміщення.

По Хотінській та Білопільській громадам росіяни били КАБами, мінометами та дронами.

Новослобідську та Путивльську громади загарбники атакували дронами, Юнаківську та Шалигинську - з артилерії.

Дружбівську та Зноб-Новгородську громади армія РФ атакувала мінометами, а Середино-Будську - мінометами та дроном.

Також дроном та НАРами окупанти обстріляли Великописарівську громаду.