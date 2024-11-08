Лісовий: у 2025 році вчителі отримають надбавки до зарплат

У 2025 році зарплата вчителів стане вищою.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, відповідне рішення ухвалив уряд.

Так, із 1 січня 2025 року вчителі отримають 1000 гривень надбавки (1300 гривень до сплати податків); із 1 вересня сума збільшиться до 2000 гривень (2600 гривень до сплати податків).

«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету», - додав міністр.