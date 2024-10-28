У тимчасово окупованій росіянами Кадіївці 300 робітників одного підприємства місяцями не отримують зарплату

На тимчасово окупованих територіях України продовжуються проблеми із виплати зарплати

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Понад 12 мільйонів російських рублів заборгували колаборанти працівникам Кадіївського підприємства “Вагонобудівного заводу” ТОВ “Техпромтранс”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 300 робітників впродовж щонайменше чотирьох місяців не отримували заробітну плату.

В Центрі нацспротиву нагадали, що на ТОТ України проблема із виплатою зарплат бюджетникам тільки зростає. У переліку тих, хто не отримує платню навіть педагоги.