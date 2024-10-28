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У тимчасово окупованій росіянами Кадіївці 300 робітників одного підприємства місяцями не отримують зарплату

Робітники не отримували заробітну плату впродовж щонайменше чотирьох місяців. 

У тимчасово окупованій росіянами Кадіївці 300 робітників одного підприємства місяцями не отримують зарплату
У тимчасово окупованій росіянами Кадіївці 300 робітників одного підприємства місяцями не отримують зарплату
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України продовжуються проблеми із виплати зарплати 

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Понад 12 мільйонів російських рублів заборгували колаборанти працівникам Кадіївського підприємства “Вагонобудівного заводу” ТОВ “Техпромтранс”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що 300 робітників впродовж щонайменше чотирьох місяців не отримували заробітну плату.   

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В Центрі нацспротиву нагадали, що на ТОТ України проблема із виплатою зарплат бюджетникам тільки зростає. У переліку тих, хто не отримує платню навіть педагоги.

  • На підприємствах тимчасово окупованого Запоріжжя, зокрема у Бердянську, збирають заяви про відмову від заборгованості по заробітній платні .
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