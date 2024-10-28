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Погрожували автоматом, щоб показав, де дівчата: повернені з окупації діти розповіли про звірства росіян

В окупації українських дітей готують до служби в армії окупантів.

Погрожували автоматом, щоб показав, де дівчата: повернені з окупації діти розповіли про звірства росіян
З тимчасово окупованих територій повернули ще 5 дітей
Фото: Save Ukraine

Ще п’ятеро українських дітей, які пережили жахи російської окупації, тепер у безпеці. 

Про це повідомив керівник Save Ukraine Микола Кулеба.

“Один із врятованих – 16-річний Валерій розповів, в якому шоковому стані він був у перші дні повномасштабної війни, коли росіяни вривалися у кожну домівку, обшукували й кричали на місцевих. Одного разу окупанти ледь не вбили його найкращого друга. Під дулом автомата хлопця посадили в автівку і кудись повезли. Військові хотіли, щоб друг показав їм, де живуть дівчата. У школі Валерія готували до служби в російській армії, вчили збирати та розбирати зброю”, – йдеться у повідомленні. 

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11-річна Євгенія також навчалась в російській школі, де дітям давали лише навʼязливу пропаганду – “разговоры о важном”, “юнармия” і спів російського гімну перед уроками. Коли Євгенія не написала листа військовому, який зараз на “сво” та вбиває українців, їй почали знижувати оцінки з усіх предметів, почався булінг.

9-річний Данило спочатку разом з мамою ховався у підвалі від вибухів, а після підриву росіянами Каховської ГЕС родина майже тиждень жила на горищі власного будинку. На тлі стресу дідусь Данила втратив зір, сам хлопчик отримав велику психологічну травму, став замкнений ті занурився в себе. 

“Коли наша команда подарувала дитині синьо-жовтий прапор, Данило розплакався, але так нічого і не сказав”, – написав Кулеба.

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей.

  • Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей. Існує високий ризик депортації ще 1,5 млн дітей.

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