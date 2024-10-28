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Зеленський запропонував Ісландії фінансувати українське виробництво снарядів, дронів і ракет

Також Президент закликав нордичну країну приєднатися до коаліції укриттів.

Зеленський запропонував Ісландії фінансувати українське виробництво снарядів, дронів і ракет
Володимир Зеленський і Б’ярні Бенедіктссон
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський під час візиту в Ісландію закликав до фінансування українського виробництва снарядів, дронів і ракет.

Як ідеться на сайті глави держави, на зустрічі з ісландським прем’єр-міністром Б’ярні Бенедіктссоном говорили про план перемоги, ситуацію на фронті, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.

Зеленський запропонував нордичній країні приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна і Фінляндія.

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