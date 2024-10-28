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Україна має отримати від Хорватії танки та БМП

Очікується, що Хорватія передасть по 30 танків та БМП.

Україна має отримати від Хорватії танки та БМП
Танк M-84 югославської армії стоїть біля Лузане, на дорозі між Белградом і столицею Косово Приштиною, 24 січня 1999 року
Фото: EPA/UPG

Хорватія поставить в Україну частину своїх танків і бойових машин піхоти (БМП).

Про це повідомила пресслужба Міноборони Хорватії.

Згідно з Листом про наміри, який підписали міністри оборони Хорватії та Німеччини, Україна отримає 30 танків М-84 і 30 БМП М-80 з Хорватії. 

Також Хорватія передасть Україні запасні частини та боєприпаси до цієї техніки.

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В свою чергу, Хорватія придбає у Німеччини 50 танків Leopard 2A8, їх загальна ціна буде зменшена на вартість техніки, яку передадуть Україні.

Всі інші деталі будуть відомі після підписання договору. 

  • Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Києві оголосив про надання Загребом одинадцятого пакету допомоги на військові потреби.
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