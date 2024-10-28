Україна має отримати від Хорватії танки та БМП

Хорватія поставить в Україну частину своїх танків і бойових машин піхоти (БМП).
Про це повідомила пресслужба Міноборони Хорватії.
Згідно з Листом про наміри, який підписали міністри оборони Хорватії та Німеччини, Україна отримає 30 танків М-84 і 30 БМП М-80 з Хорватії.
Також Хорватія передасть Україні запасні частини та боєприпаси до цієї техніки.
В свою чергу, Хорватія придбає у Німеччини 50 танків Leopard 2A8, їх загальна ціна буде зменшена на вартість техніки, яку передадуть Україні.
Всі інші деталі будуть відомі після підписання договору.
- Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Києві оголосив про надання Загребом одинадцятого пакету допомоги на військові потреби.