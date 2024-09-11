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Хорватія оголосила про одинадцятий пакет військової допомоги Україні

Також Загреб виділяє 5 мільйонів євро на енергетику України.

Хорватія оголосила про одинадцятий пакет військової допомоги Україні
Володимир Зеленський та Андрей Пленткович
Фото: Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Києві оголосив про надання Загребом одинадцятого пакету допомоги на військові потреби.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Дякую Хорватії за підтримку України! Окрема вдячність за оголошений сьогодні 11-й пакет військової допомоги", — написав президент України.

Основне, про що розмовляли політики — гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів в Україні.

Відомо, що Хорватія виділила на 11-й пакет допомоги Україні 300 мільйонів євро. Додатково виділено 5 мільйонів на енергетику.

Крім того, Пленкович підписав із Зеленським дві угоди — на підтримку української молоді, а ще триває підготовка до саміту Україна — Південно-Східна Європа в хорватському Дубровніку.

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