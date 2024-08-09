Хорватія готова надавати подальшу підтримку Україні, особливо для підготовки до осінньо-зимового періоду.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак обговорив з послом Хорватії в Україні Аніцею Джамич зміцнення співпраці між країнами у сфері енергетики.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Під час зустрічі хорватська сторона підтвердила готовність надавати подальшу підтримку Україні, особливо для підготовки до осінньо-зимового періоду.

Також Аніца Джамич заявила, що Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання.

Розглядалася і участь Хорватії у Фонді підтримки енергетики України, підтримці родин енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії, та обмін досвідом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.

Під час зустрічі Роман Андарак подякував Хорватії за надану гуманітарну допомогу, яка допоможе зміцненню української енергетичної інфраструктури.