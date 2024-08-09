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Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання

Хорватія готова надавати подальшу підтримку Україні, особливо для підготовки до осінньо-зимового періоду. 

Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання
Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання
Фото: Pixabay

Заступник міністра енергетики Роман Андарак обговорив з послом Хорватії в Україні Аніцею Джамич зміцнення співпраці між країнами у сфері енергетики.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Під час зустрічі хорватська сторона підтвердила готовність надавати подальшу підтримку Україні, особливо для підготовки до осінньо-зимового періоду. 

Також Аніца Джамич заявила, що Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання. 

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Розглядалася і участь Хорватії у Фонді підтримки енергетики України, підтримці родин енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії, та обмін досвідом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.

Під час зустрічі Роман Андарак подякував Хорватії за надану гуманітарну допомогу, яка допоможе зміцненню української енергетичної інфраструктури.

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