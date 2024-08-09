Кабмін спростив ввезення енергетичних товарів в Україну

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка звільняє митні органи від необхідності надавати забезпечення сплати митних платежів.

Про це ідеться на сайті Урядового порталу.

"Продовжуємо децентралізацію енергосистеми. В Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита й ПДВ. Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів", – повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну додав, що спрощення процедури необхідне, аби "потрібне для української енергетики обладнання максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну".

Уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.