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На користь Міноборони стягнули понад 90 млн грн за невиконання контракту

Підприємство зіркало поставки військової продукції для потреб Збройних Сил України ще у 2017 році.

На користь Міноборони стягнули понад 90 млн грн за невиконання контракту
Фото: mil.gov.ua

Спецпрокурори через суд стягнули з підприємства понад 90 млн грн за неналежне виконання умов держконтракту з поставки продукції для ЗСУ.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

Спеціалізовані прокурори у сфері оборони домоглися стягнення з комерційного підприємства на користь Міністерства оборони України понад 90 млн грн за неналежне виконання умов контракту щодо поставки військової продукції для потреб Збройних Сил України.

Ще у 2017 році оборонне відомство уклало з одним із приватних підприємств контракт на поставку продукції військового призначення для потреб Збройних Сил України.

Однак, підприємство не поставило продукцію в обумовлені держконтрактом строки. 

"Враховуючи нагальну потребу Збройних Сил України у військовій техніці, несвоєчасна поставка новітніх зразків озброєння за укладеним з Міноборони контрактом негативно впливає на рівень боєздатності підрозділів ЗСУ", – наголосили у прокуратурі.

Тому звернулися з позовом до суду про стягнення на користь Міністерства оборони України з комерційного товариства штрафних санкцій у сумі понад 90 млн грн.

Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора та дійшов висновку, що несвоєчасна поставка продукції військового призначення завдає істотної шкоди інтересам держави в умовах воєнного стану, та повністю задовольнив позов. 

Міністерство оборони представило сайт для постачальників тилового майна українській армії. 

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