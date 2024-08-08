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ФДМ планує продати підсанкційний "Аерок" за майже мільярд гривень через Prozorro

Уряд має затвердити умови продажу і ключову ціну, після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону.

ФДМ планує продати підсанкційний "Аерок" за майже мільярд гривень через Prozorro
Аерок
Фото: ФДМ

Підсанкційний завод "Аерок", яким володів наближений до Путіна мільйонер Андрій Молчанов, оцінили у майже мільярд гривень та готують до приватизації.

Про це повідомив у телеграмі голова ФДМ Віталій Коваль. 

Він зазначив, що стартову ціну для для продажу 100% державної частки ТОВ «АЕРОК»,  одного з ключових гравців на ринку газобетонних виробів, сьогодні визначила аукціонна комісія Фонду держмайна. Наразі вона становить 965 млн 325 тис 520 грн.

Також розробили ключові умови продажу:

  • Збереження основного виду діяльності
  • Погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом
  • Недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців
  • Дотримання вимог природоохоронного законодавства
  • Виконання діючого колективного договору та укладання нового.

Наступним етапом є подання на затвердження уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі.

"АЕРОК" раніше належав підсанкційному російському олігарху, тому кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. 

  • ТОВ "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР" власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов. 
  • У серпні минулого року рішенням суду націоналізовано статутний капітал "Аерок" на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
  • У травні цього року із корпоративних прав заводу зняли всі арешти. Після цього він став готовим для продажу.
  • Перед тим, у червні 2022 року активи компанії заарештували.
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