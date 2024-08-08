ФДМ планує продати підсанкційний "Аерок" за майже мільярд гривень через Prozorro

Уряд має затвердити умови продажу і ключову ціну, після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону.

Підсанкційний завод "Аерок", яким володів наближений до Путіна мільйонер Андрій Молчанов, оцінили у майже мільярд гривень та готують до приватизації.

Про це повідомив у телеграмі голова ФДМ Віталій Коваль.

Він зазначив, що стартову ціну для для продажу 100% державної частки ТОВ «АЕРОК», одного з ключових гравців на ринку газобетонних виробів, сьогодні визначила аукціонна комісія Фонду держмайна. Наразі вона становить 965 млн 325 тис 520 грн.

Також розробили ключові умови продажу:

Збереження основного виду діяльності

Погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом

Недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців

Дотримання вимог природоохоронного законодавства

Виконання діючого колективного договору та укладання нового.

Наступним етапом є подання на затвердження уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі.

"АЕРОК" раніше належав підсанкційному російському олігарху, тому кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.