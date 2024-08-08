ФДМ планує продати підсанкційний "Аерок" за майже мільярд гривень через Prozorro

Підсанкційний завод "Аерок", яким володів наближений до Путіна мільйонер Андрій Молчанов, оцінили у майже мільярд гривень та готують до приватизації.
Про це повідомив у телеграмі голова ФДМ Віталій Коваль.
Він зазначив, що стартову ціну для для продажу 100% державної частки ТОВ «АЕРОК», одного з ключових гравців на ринку газобетонних виробів, сьогодні визначила аукціонна комісія Фонду держмайна. Наразі вона становить 965 млн 325 тис 520 грн.
Також розробили ключові умови продажу:
- Збереження основного виду діяльності
- Погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом
- Недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців
- Дотримання вимог природоохоронного законодавства
- Виконання діючого колективного договору та укладання нового.
Наступним етапом є подання на затвердження уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі.
"АЕРОК" раніше належав підсанкційному російському олігарху, тому кошти від приватизації таких активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.
- ТОВ "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР" власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов.
- У серпні минулого року рішенням суду націоналізовано статутний капітал "Аерок" на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
- У травні цього року із корпоративних прав заводу зняли всі арешти. Після цього він став готовим для продажу.
- Перед тим, у червні 2022 року активи компанії заарештували.