В управління ФДМУ передали майно Богуслаєва і Кононенка

До управління Фонду держмайна України перейшло майно В'ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ.
"Відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду щодо В’ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка застосовано санкції. Майно, яке належало їм, стягнуто в дохід держави та передано до управління ФДМУ", – зазначили у Фонді.
Серед стягнутих в дохід держави активів Богуслаєва є частки або 100% компаній: ТОВ «Золота айстра», ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ОВ «Вертольоти МСБ», АТ «Мотор-Банк» та ПрАТ «Азов Трейд-ХХІ». Вся нерухомість та земельні діляноки розташовані у Запоріжжі або області.
Також переходять до управління ФДМУ частки компаній, які належали Кононенку: ТОВ «Жекон», ТОВ «Перспектива-високі технології» та ПрАТ «Промзапал».
Крім того, у дохід держави стягнуті гроші В’ячеслава Богуслаєва, розміщені на рахунках в АТ «МОТОР-БАНК» у розмірі більше 554 млн грн та в АТ «ПУМБ» у розмірі 79,5 млн грн.
"Понад 600 млн в гривневому еквіваленті ФДМУ передає у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. З них вже перераховано 287,3 млн гривень. Фонд продовжує роботу з націоналізованими активами", – зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Фонд здійснить моніторинг нерухомості, зокрема, проаналізує наявність накладених арештів та подальше їх зняття, здійснить інвентаризацію (обстеження) з фотофіксацією, перереєструє за державою в особі Фонду тощо. Тільки після цього ФДМУ прийматиме рішення про економічно обґрунтоване управління або реалізацію таких активів.
ВАКС застосував санкції проти В’ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка, їм було оголошено підозру у колабораційній діяльності та пособництво державі-агресору.
В’ячеслав Богуслаєв – уродженець міста Уральськ (нині місто Орал, Казахстан). Колишній народний депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань Верховної Ради України, експрезидент АТ «МОТОР СІЧ». 23 жовтня 2022 року його затримала СБУ. За даними слідства, він разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства «Мотор Січ» причетні до передачі окупантам товарів військового призначення, зокрема авіадвигунів, для штурмової авіації РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ. Він і і керівник одного з департаментів підприємства Олег Дзюба взяті під варту.
Петро Кононенко – бізнес-партнер та довірена особа Богуслаєва на російському ринку авіабудування, колишній директор московського представництва АТ «МОТОР СІЧ».
- У квітні суд конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва, однак відмовився конфісковувати активи у сина та онуків відповідача. Тоді ж погодили конфіскацію активів і у Кононенка.
- У січні цього року Мін’юст подав позов про стягнення в дохід держави активів Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка. Мін’юст просить стягнути Богуслаєва та Кононенка більше 30 одиниць нерухомого майна, корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.
- 17 квітня 2024 року Богуслаєву і його спільнику вчергове продовжили термін арешту до 10 червня без права застави, згодом арешт продовжили до 19 липня.
- Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв фінансував так звану "ДНР" через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки, зокрема, співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої "ДНР" та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.
- У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.
- Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.
- Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі, пособництві Росії та перешкоджанні діяльності ЗСУ.