В управління ФДМУ передали майно Богуслаєва і Кононенка

Йдеться про нерухомість, акції компаній та гроші. Понад 600 млн в гривневому еквіваленті передадуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

До управління Фонду держмайна України перейшло майно В'ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ.

"Відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду щодо В’ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка застосовано санкції. Майно, яке належало їм, стягнуто в дохід держави та передано до управління ФДМУ", – зазначили у Фонді.

Серед стягнутих в дохід держави активів Богуслаєва є частки або 100% компаній: ТОВ «Золота айстра», ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ОВ «Вертольоти МСБ», АТ «Мотор-Банк» та ПрАТ «Азов Трейд-ХХІ». Вся нерухомість та земельні діляноки розташовані у Запоріжжі або області.

Також переходять до управління ФДМУ частки компаній, які належали Кононенку: ТОВ «Жекон», ТОВ «Перспектива-високі технології» та ПрАТ «Промзапал».

Крім того, у дохід держави стягнуті гроші В’ячеслава Богуслаєва, розміщені на рахунках в АТ «МОТОР-БАНК» у розмірі більше 554 млн грн та в АТ «ПУМБ» у розмірі 79,5 млн грн.

"Понад 600 млн в гривневому еквіваленті ФДМУ передає у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. З них вже перераховано 287,3 млн гривень. Фонд продовжує роботу з націоналізованими активами", – зазначив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Фонд здійснить моніторинг нерухомості, зокрема, проаналізує наявність накладених арештів та подальше їх зняття, здійснить інвентаризацію (обстеження) з фотофіксацією, перереєструє за державою в особі Фонду тощо. Тільки після цього ФДМУ прийматиме рішення про економічно обґрунтоване управління або реалізацію таких активів.

ВАКС застосував санкції проти В’ячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка, їм було оголошено підозру у колабораційній діяльності та пособництво державі-агресору.

В’ячеслав Богуслаєв – уродженець міста Уральськ (нині місто Орал, Казахстан). Колишній народний депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань Верховної Ради України, експрезидент АТ «МОТОР СІЧ». 23 жовтня 2022 року його затримала СБУ. За даними слідства, він разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства «Мотор Січ» причетні до передачі окупантам товарів військового призначення, зокрема авіадвигунів, для штурмової авіації РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ. Він і і керівник одного з департаментів підприємства Олег Дзюба взяті під варту.

Петро Кононенко – бізнес-партнер та довірена особа Богуслаєва на російському ринку авіабудування, колишній директор московського представництва АТ «МОТОР СІЧ».