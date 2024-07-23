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Фонд держмайна визначився зі стартовими цінами на аукціонах по приватизації готелю "Україна" та ОГХК

Аукціони пройдуть восени цього року.

Фонд держмайна визначився зі стартовими цінами на аукціонах по приватизації готелю "Україна" та ОГХК
Фото: Верховна Рада

Фонд державного майна оголосив перші в Україні онлайн-аукціони з великої приватизації, повідомляє вебпортал Верховної Ради. 

“Стартує велика приватизація! Фонд державного майна України оголосив перші в Україні онлайн-аукціони з великої приватизації”, – повідомив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Перші лоти:

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК). Стартова ціна – 3 млрд 899 млн 358 тисяч грн.

Основним видом діяльності підприємства є добування руд інших кольорових металів. Головний офіс ОГХК знаходиться в Києві, а виробничі потужності у Дніпропетровській та Житомирській областях. Торги з продажу активу відбудуться 9 жовтня 2024 року за правилами англійського аукціону на підвищення ціни.

«Готель «Україна». Стартова ціна – 1 млрд 47 млн 637 тисяч 152 грн.

4-зірковий 14-поверховий готель «Україна» знаходиться в центрі столиці. Трираундовий аукціон на підвищення ціни відбудеться 18 вересня 2024 року.

Олексій Мовчан зазначив, що велика приватизація – це важливий інструмент для розвитку економіки. Це залучення нових інвесторів та фінансів, які дуже потрібні Україні. 

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