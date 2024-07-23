Фонд держмайна визначився зі стартовими цінами на аукціонах по приватизації готелю "Україна" та ОГХК

Аукціони пройдуть восени цього року.

Фонд державного майна оголосив перші в Україні онлайн-аукціони з великої приватизації, повідомляє вебпортал Верховної Ради.

“Стартує велика приватизація! Фонд державного майна України оголосив перші в Україні онлайн-аукціони з великої приватизації”, – повідомив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Перші лоти:

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК). Стартова ціна – 3 млрд 899 млн 358 тисяч грн.

Основним видом діяльності підприємства є добування руд інших кольорових металів. Головний офіс ОГХК знаходиться в Києві, а виробничі потужності у Дніпропетровській та Житомирській областях. Торги з продажу активу відбудуться 9 жовтня 2024 року за правилами англійського аукціону на підвищення ціни.

«Готель «Україна». Стартова ціна – 1 млрд 47 млн 637 тисяч 152 грн.

4-зірковий 14-поверховий готель «Україна» знаходиться в центрі столиці. Трираундовий аукціон на підвищення ціни відбудеться 18 вересня 2024 року.

Олексій Мовчан зазначив, що велика приватизація – це важливий інструмент для розвитку економіки. Це залучення нових інвесторів та фінансів, які дуже потрібні Україні.