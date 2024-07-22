Її можна буде придбати з 23 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку.

22 липня в обіг вийшла друга пам’ятна монета "Українська бавовна. Лелека-100".

Як повідомив Національний банк України, грошовий знак присвячений багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу “Лелека-100”, який розробила українська компанія DeViRo, та який з 2021 року офіційно прийнятий на озброєння ЗСУ.

Фото: НБУ пам’ятна монета "Українська бавовна. Лелека-100"

На аверсі зобразили стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника “Лелека-100” та виявлені ворожі танки. У центрі – контур планера комплексу, а на реверсі - планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис лелеки. У нижній частині композиції – вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту безпілотника.

Номінал монети – 5 гривень, її випустили тиражем до 75 000 штук.

Придбати монету можна буде з 23 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку.