Україна домовилася з кредиторами щодо комплексної реструктуризації зовнішнього боргу

Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Це дозволить зекономити $11,4 млрд на обслуговуванні боргу протягом трьох наступних років.

А до 2033 економія складе 22,75 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд – до 2033 року", – пояснив він.

Обережні кошти планують використати на оборону, соціальний захист та відновлення.

Міністр фінансів Сергій Марченко додав у Facebook, що перемовини з приватними та офіційними кредиторами і Міжнародним валютним фондом тривали місяцями. Нинішня домовленість стосується комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.

"Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки. Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни", – пояснив він.