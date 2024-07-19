Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?

Але цього ж тижня в уряді повідомили: на одному обʼєкті енергетики сталася аварія. Що спровокувало, навпаки, ще суворіші графіки знеструмлення. Де саме й що за інцидент — не уточнили. Однак через збій обладнання наслідки відразу відчуло Лівобережжя України: світло почали вимикати частіше.

На 20-ті числа липня урядовці обіцяли поліпшення ситуації в енергетиці. За дуже обережними прогнозами Укренерго, саме з того часу відключення світла могли б стати коротшими. І перша передумова для цього вже є: з планового ремонту до роботи повернувся один атомний блок. Це значне підсилення генерації електроенергії, адже його потужність 1 ГВт.

Фото: Укренерго Лінії електропередач

Нова хвиля російської брехні

Росіяни знову активізували кампанію дезінформації в контексті енергетики України.

Перший фейк: мовляв, Кабінет Міністрів пообіцяв продавати електроенергію до Польщі. Анонімні телеграм-канали скоординовано поширили буцімто офіційного листа від компанії «Енергоатом». У цьому «документі» росіяни наробити купу помилок: вказали стару назву міністерства енергетики, неправильно провідмінювали ім’я та прізвище польської урядовиці й підробили підпис президента Енергоатому Петра Котіна. А проте, не врахували головного — українські державні органи вже давно перейшли на електронний документообіг. Ніхто не підписує і не ставить печаток на паперах, натомість використовують спеціальні коди.

Україна не продає електроенергії до Європейського Союзу. При дефіциті, який у пікові години сягає 3 ГВт, це неможливо. Востаннє Україна експортувала світло ще 12 травня, з того часу не продала жодного кіловата.

Другий фейк, який поширюють росіяни: мовляв, енергетичні компанії спеціально не виробляють світла й зупиняють блоки теплових станцій. А віялові відключення могли б бути значно коротшими.

Знеструмлення в Україні застосовують для всіх регіонів рівномірно. З липня уряд переглянув механізм розподілу лімітів споживання. Триває повна ревізія списків обʼєктів критичної інфраструктури, щоб там були лише справді важливі для країни підприємства.

Фото: EPA/UPG Відвідувачі кафе, яке освітлюють свічками, під час вимкнення електроенергії у Львові

«Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на шість черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше від трьох черг графіків — обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів», — нагадали в Укренерго.

Виняток зробили лише для мешканців прифронтових територій і населених пунктів на кордоні з Росією та Білоруссю. У зоні 20 кілометрів від лінії зіткнення й державної межі світло не вимикатимуть. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Решту споживачів уряд просять з розумінням ставитися до віялових відключень, бо іншого виходу держава не має. І не забувати про головну причину: російські обстріли, які вже знищили половину генерації електроенергії в Україні.

«Зараз як ніколи потрібно усвідомити російський план знищити Україну за допомогою активних операцій на енергетичному й інформаційному фронтах. За цих обставин ми не можемо собі дозволити піддатися панічним настроям й толерувати підступні плани ворога», — застеріг директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Росія намагається спровокувати протести й викликати невдоволення серед українців через знеструмлення. Кремль спекулює темою справедливості графіків віялових відключень. А у НКРЕКП нагадують, що до них можна звертатися зі скаргами на обленерго. Споживач має право написати заяву й попрохати енергорегулятор розібратися в ситуації.

Фото: EPA/UPG Ресторан швидкого харчування працює під час відключення електроенергії на Подолі, Київ

Водночас Державна інспекція енергетичного нагляду також часто перевіряє, чи рівномірні графіки віялових відключень серед усіх споживачів. Найбільше скарг отримують з Дніпропетровщини. Саме ця область перша в черзі на нову ревізію.

Але дві сотні споживачів у Кам'янському вирішили не чекати на результати перевірки й додумалися вийти на протест під офіс компанії-постачальниці світла. Скаржилися на тривалі відключення, вимагали запровадити для них нові графіки. Не врахували тільки, що під час воєнного стану організовувати такі мітинги заборонено законом.

«Розумію, що довга відсутність світла дратує та створює чимало проблем. Але не забуваймо, що є першопричиною цієї ситуації — ворог, який уже тривалий час руйнує станції виробництва електроенергії. Коли ми бачимо світло в приватних закладах у момент відключення — це робота генераторів. Графіки застосовують до всіх будинків і вулиць без винятку. Єдиний виняток — об’єкти критичної інфраструктури», — повідомив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Намагається Росія спровокувати й паніку серед українців. Російські офіційні особи, пропагандисти й мережі телеграм-каналів поширюють жахалки про катастрофічні наслідки підривів дамб Київського та Канівського водосховищ. Відкидати такі плани ворога не варто. Однак в Укргідроенерго зауважили, що знищити ГЕС ударом ззовні практично неможливо. Єдиний виняток — це багатотонні авіаційні бомби. Але для цього російські літаки мають залетіти вглиб України, що фактично стане для них самогубством.

Чи стануть відключення світла коротшими

З планового ремонту й після перевантаження ядерного палива в роботу повернуся один атомний блок. Його потужність — 1 ГВт. Таке збільшення генерації мало б зробити графіки відключення менш суворими. Саме на 20-ті числа липня і Міністерство енергетики, і Укренерго прогнозували поліпшення ситуації в енергетиці.

«Значний дефіцит енергії — результат восьми російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн, як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії», — повідомили в Укренерго.

Фото: t.me/Ukrenergo Згорілий трансформатор (фото ілюстративне)

Однак цього тижня з ладу вийшло обладнання на одному енергетичному об'єкті. Через що дефіцит у системі зріс, повідомило Укренерго. Більше жодних подробиць компанія не оприлюднила. Проте описала наслідки: графіки відключень зачепили одразу чотири черги, тобто без світла одночасно сиділи по 70 % споживачів у кожній області.

Можливо, йдеться про серію інцидентів на Південноукраїнській АЕС. Там згоріли кілька трансформаторів, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Попередньою причиною надзвичайної події стала спека, зазначив експерт. Займання трансформаторів не загрожувало ядерній безпеці. Непокоїтися не варто — ситуація під повним контролем фахівців.

«Саме через цю, абсолютно технічну, аварію лівий берег України — включно з Дніпром, Сумами й далі згідно з переліком — останні два дні вкрай суворо обмежений у постачанні електрики. Я таки проводив би службове розслідування, ще й СБУ залучав би про всяк випадок. Ситуація стала ще складнішою», — зазначив Олександр Харченко.

Водночас про інциденти на українських атомних станція не повідомляв жоден профільний державний орган. У щоденних зведеннях ні Міністерства енергетики, ні Укренерго, ні Енергоатому такої інформації немає.

Аналітики Центру Разумкова впевнені: у серпні світло для населення й бізнесу таки відключатимуть менше. Спека спадатиме, завершується ремонтна кампанія на АЕС. А проте, перспектив повного скасування віялових відключень в Україні поки що немає.

Спека додає значних клопотів енергетикам. За високих температур зростає і рівень споживання, і аварійність на обладнанні. Однак синоптики прогнозують, що вже з кінця цього тижня стане трохи прохолодніше. У деяких областях падатимуть дощі.

Фото: telegraf.com.ua Іван Плачков

«У нас споживання зараз на рівні зимового періоду. Тому ситуація важка. Головне, що енергетики утримують систему, вони не допускають такого тотального блекауту, чого очікують росіяни. А що ми бачимо в південних регіонах Росії: локальні блекаути. У них великі проблеми, вони не можуть утримати енергосистему. А нашим енергетикам це вдається», — розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Генератори й накопичувачі мають подешевшати

Верховна Рада нарешті спромоглася прибрати фактично останню суттєву перепону, яка заважала населенню й бізнесу капітально підготуватися до зими. Парламент скасував мита й податки на імпорт енергетичного обладнання. Це дозволить зменшити ціни на генератори, накопичувачі чи сонячні панелі. А також прискорити їхнє завезення. За останні два місяці ці товари через великий попит значно подорожчали.

«Такі кроки спрямовано на пришвидшення відновлювальних і ремонтних робіт на енергооб’єктах, збільшення кількості обладнання, що закуповується, розвиток розподіленої генерації та підвищення енергоефективності і енергонезалежності України в цілому», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фото: facebook/Герман Галущенко Герман Галущенко

Але обладнання для спорудження вітрових електростанцій і надалі обкладатимуть митами. Про це повідомила профільна асоціації. Там зазначили, що депутати не внесли його до переліку товарів пільгового імпорту.

«Саме в найближчі один-два роки інвестори були готові розпочати будівництво нових гігаватів децентралізованої вітроенергетичної генерації, оскільки вже мають до 3 ГВт готових для будівництва проєктів. До того ж вітрова енергетика — це ті потужності, які будують за дуже оперативний термін — 1 рік, а також без залучення державних фінансів, тобто виключно за кошти національних і міжнародних інвесторів і кредиторів», — заявили в Українській вітроенергетичній асоціації.

Нові тарифні гойдалки від уряду

Міністерство енергетики запланувало переглянути тариф на розподіл електроенергії, тобто на її доставку. Його вирішили зробити єдиним для споживачів різних класів напруги. Усього їх в Україні два. Перший клас — це великі промислові споживачі. А другий — населення та дрібний бізнес. Урівняти всіх мають до 1.23 грн за КВт. Для населення, на перший погляд, така зміна видається позитивною: оскільки чинна вартість розподілу світла зменшиться орієнтовно на чверть. Натомість для промисловості вона зросте вп’ятеро. А це вплине й на загальну вартість електроенергії для великого бізнесу — орієнтовно на 10 %.

«Таке рішення начебто має дозволити зменшити фінансове навантаження малого бізнесу. Однак внаслідок зростання тарифу на розподіл першого класу напруги суттєво зростуть витрати промисловості. Орієнтовно на 26 млрд грн на рік. Натомість реальним найбільшим бенефіціаром такого рішення, ймовірно, стане Енергоатом, оскільки витрати на розподіл для населення скоротяться близько на 14 млрд грн на рік», — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: lenta.ua Володимир Омельченко

Новий тариф найдужче вдарить по найбільших платниках податків. Зокрема, металургійних, гірничо-збагачувальних, цементних й аграрних підприємства, що може спричинити подорожчання товарів, які вони виробляють. Єдиний тариф для всіх також суперечить правилам європейського ринку, де ціна розподілу електроенергії відрізняється залежно від класу напруги. Винятком є хіба що острівна Мальта.

Чинний тариф для промисловості значно нижчий з кількох причин. По-перше, доставляти електроенергію великим підприємства значно легше. По-друге, втрати ресурсу при цьому не такі великі. У побутових споживачів губиться чи не кожен десятий кіловат.

«Це звичайна ринкова логіка: хто споживає більші обсяги, претендує на дисконти. Для прикладу, у Вінниці тариф на розподіл для першого класу складає 345 грн/МВт·год, а для другого 2 028 грн/МВт·год», — повідомив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Після розголосу про недоцільність змінювати тариф розподілу заговорили й у НКРЕКП. Голова регулятора Валерій Тарасюк виступив проти ініціативи. Пообіцяв порушити це питання на Ставці Верховного Головнокомандувача.