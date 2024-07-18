Через поломку обладнання на енергооб'єктах сьогодні застосують 4 черги відключень у 11 областях

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом.

Сьогодні, 18 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Зокрема, через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах у 11 областяї впроваджуватимуть 4 черги відключень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укренерго".

Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги.

У компанії нагадали,що значний дефіцит енергії в енергосистемі України – це результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

"Нагадуємо, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах", – додали в "Укренерго".

Вночі, з 02:00 до 05:00 для зменшення обсягу дефіциту залучали аварійне постачання з енергосистеми Польщі.

Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Проте планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

З інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.