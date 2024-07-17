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Єврокомісія схвалила передачу Україні €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility, — Шмигаль

Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

Єврокомісія схвалила передачу Україні €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility, — Шмигаль
Засідання кабміну 14 листопада 2023 року.
Фото: kmu.gov.ua

Європейська комісія затвердила виділення Україні майже 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро. Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу", — ідеться у повідомленні Прем'єра.

Після отримання четвертого траншу загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

"Вдячні Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку. Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", — додає Шмигаль.

Ukraine Facility

  • 22 травня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів наданих в межах Ukraine Facility.
  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
  • У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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