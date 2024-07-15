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Через зупинку Сахалінського родовища ми втратили 600 млн кубометрів газу прогнозованого балансу, - Чернишов

Очільник Нафтогазу вважає таку ситуацію зрадливою.

Через зупинку Сахалінського родовища ми втратили 600 млн кубометрів газу прогнозованого балансу, - Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Через зупинку Сахалінського родовища Україна втратила 600 млн кубометрів газу з прогнозованого балансу. Про це заявив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов в інтерв’ю LB.ua

“Ліцензії зараз не працюють, родовище зупинене. Це зрадлива ситуація. Ми втратили з прогнозованого балансу 600 млн кубометрів газу”, - каже Чернишов. 

І на відновлення видобутку на цьому родовищі - у разі відповідного рішення - знадобиться час. 

“Укрнафтобуріння перебуває в координації з Укрнафтою, тож вони візьмуться моментально. Це потребує інвестицій. Коли ми розраховували баланс, то сподівалися, що це відбудеться в II півріччі. Зараз перенесли ці плани на IV квартал. Звісно це вже буде менший обсяг видобутку газу, тому що відновити той самий відразу неможливо і це потрібно також розуміти”, - зазначив очільник Нафтогазу. 

Чому не працює Сахалінське родовище 

  • Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище - одне з найбільших в Україні (находиться у Харківській області). 
  • У грудні минулого року Укрнафтобуріння повністю зупинила видобуток природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі через судову тяганину з Державною службою геології та надр, що триває майже 15 років. Суд скасував спецдозвіл для Укрнафтобуріння для користування надрами. 
  • Агентство з розшуку і менеджменту активів ініціювало зміни до Кодексу України про надра щодо можливості видобутку газу на Сахалінському родовищі без спецдозволу у період дії режиму воєнного стану, щоб запустити видобуток газу.
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