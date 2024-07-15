Через зупинку Сахалінського родовища ми втратили 600 млн кубометрів газу прогнозованого балансу, - Чернишов

Через зупинку Сахалінського родовища Україна втратила 600 млн кубометрів газу з прогнозованого балансу. Про це заявив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов в інтерв’ю LB.ua.

“Ліцензії зараз не працюють, родовище зупинене. Це зрадлива ситуація. Ми втратили з прогнозованого балансу 600 млн кубометрів газу”, - каже Чернишов.

І на відновлення видобутку на цьому родовищі - у разі відповідного рішення - знадобиться час.

“Укрнафтобуріння перебуває в координації з Укрнафтою, тож вони візьмуться моментально. Це потребує інвестицій. Коли ми розраховували баланс, то сподівалися, що це відбудеться в II півріччі. Зараз перенесли ці плани на IV квартал. Звісно це вже буде менший обсяг видобутку газу, тому що відновити той самий відразу неможливо і це потрібно також розуміти”, - зазначив очільник Нафтогазу.

Чому не працює Сахалінське родовище

Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище - одне з найбільших в Україні (находиться у Харківській області).

У грудні минулого року Укрнафтобуріння повністю зупинила видобуток природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі через судову тяганину з Державною службою геології та надр, що триває майже 15 років. Суд скасував спецдозвіл для Укрнафтобуріння для користування надрами.