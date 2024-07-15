Запланованого обсягу газу у сховищах вистачить й на нову газову генерацію, - Чернишов

Нафтогаз закачав у підземні сховища вже близько 10 мільярдів кубів газу з запланованих 13,2 млрд. Про це в інтерв’ю розповів очільник компанії Олексій Чернишов в інтерв’ю LB.ua.

“Наші темпи закачування, починаючи з квітня, випереджають цифри торішнього сезону. Зараз уже йдеться про цифру на 400 млн кубометрів більшу. За добу ми закачуємо приблизно 28–30 млн. Місяці відрізняються, тепер виходимо на максимально швидке закачування. Це буде більше ніж 30 млн кубів на день. Тому ми дуже оптимістично й конструктивно дивимося на виконання нашого плану 13,2 млрд кубометрів на 1 листопада”, - повідомив Чернишов.

За його словами цього обсягу має вистачити й на зведення додаткового 1 ГВт газової маневрувальної генерації, щоб виробляти світло, який раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

“Ми плануємо рівень зберігання природного газу 13,2 млрд кубометрів станом на 1 листопада. Зазвичай саме тоді починається опалювальний сезон з огляду на тепліші природні умови попередніми роками. Чи покриває такий обсяг додаткові потреби? Відповідь: так. Будемо сподіватися, що темпи встановлення нової генерації будуть встигати за нашими очікуваннями”, - каже глава Нафтогазу.

На думку Олексія Чернишова, успіх забезпечення додаткових генераційних потужностей складається з трьох компонентів.

“Перший з них — це наша спроможність вчасно відновити великі станції. На мій погляд, це дасть найбільшу цифру додаткової чи відсутньої тепер потужності. Другий компонент — додатковий обсяг генерації з нових установок: мобільних, децентралізованих та інших. І третій компонент, який, можливо, є ключовим — це здатність держави захистити ці об'єкти засобами ППО. Саме в цьому рівнянні формула нашого успіху перед наступною зимою. Якісь компоненти спрацюють більше чи менше, ми подивимося, але всі вони однаково важливі”, - заявив Чернишов.