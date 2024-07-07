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Частка російського газу в Австрії перевищує довоєнний рівень

У квітні країна імпортувала 81% природного газу з РФ, а місяцем раніше - 93%.

Частка російського газу в Австрії перевищує довоєнний рівень
Фото: EPA/UPG

Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії.

У лютому та січні цього року загальна частка російського газу в австрійському імпорті становила 87% та 97% відповідно. У лютому 2022 року Австрія імпортувала 79% свого газу з Росії.

Конкретні цифри обсягів імпортованого газу не наводяться. Водночас зазначається, що загальний обсяг імпорту природного газу до Австрії загалом зменшився і у квітні 2024 року становив 87% від обсягів, які надходили в країну на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

У Міністерстві енергетики країни пояснюють високу частку російського газу тим, що довгостроковий контракт продовжує діяти, а імпорт газу альтернативними маршрутами ускладнюють великі газові збори у Німеччині.

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