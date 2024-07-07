Частка російського газу в Австрії перевищує довоєнний рівень

Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії.
У лютому та січні цього року загальна частка російського газу в австрійському імпорті становила 87% та 97% відповідно. У лютому 2022 року Австрія імпортувала 79% свого газу з Росії.
Конкретні цифри обсягів імпортованого газу не наводяться. Водночас зазначається, що загальний обсяг імпорту природного газу до Австрії загалом зменшився і у квітні 2024 року становив 87% від обсягів, які надходили в країну на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.
У Міністерстві енергетики країни пояснюють високу частку російського газу тим, що довгостроковий контракт продовжує діяти, а імпорт газу альтернативними маршрутами ускладнюють великі газові збори у Німеччині.
- У 2018 році частково державна австрійська компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу.
- Російський газ до Австрії надходить через Словаччину та українську газотранспортну систему.
- У червні 2022 року федеральний уряд Австрії виділив 70 млн євро для фінансування 40-кілометрового газопроводу WAG Loop, який має на меті зменшити залежність країни від російського газу та забезпечити доступ до джерел газу з північно-західної Європи.