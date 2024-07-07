Партизани знайшли завод в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники

На заводі виникли проблеми з постачанням газотурбінних двигунів через західні санкції.

Партизани провели розвідку заводу у російському місті Тюмень, де виробляють військові гелікоптери та літаки для РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наш агент зібрав дані про завод "Тюменські моторобудівники", ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості", — ідеться в повідомленні.

Як повідомляють в "Атеш", завод бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів і літаків, зокрема, винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.

"На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам", — додають партизани.