Російська армія вдарила по Дніпровському Херсонської області

Унаслідок вечірнього обстрілу Дніпровського на Херсонщині загинув чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, 6 липня 2024 року, близько 21:20, російська армія обстріляла Дніпровське Херсонської області.
Внаслідок обстрілу загинув місцевий чоловік.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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