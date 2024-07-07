Російська армія вдарила по Дніпровському Херсонської області

Унаслідок вечірнього обстрілу Дніпровського на Херсонщині загинув чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 липня 2024 року, близько 21:20, російська армія обстріляла Дніпровське Херсонської області.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий чоловік.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).