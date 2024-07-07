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Російська армія вдарила по Дніпровському Херсонської області

Загинув місцевий мешканець.

Російська армія вдарила по Дніпровському Херсонської області

Унаслідок вечірнього обстрілу Дніпровського на Херсонщині загинув чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 липня 2024 року, близько 21:20, російська армія обстріляла Дніпровське Херсонської області. 

Внаслідок обстрілу загинув місцевий чоловік. 

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). 

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