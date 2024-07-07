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Під час штурму Каналу у Часовому Яру росіяни втратили близько 5 тисяч військових, — Сили оборони

Бійці Сил оборони відідйшли від мікрорайону Канал у Часовому Яру.

Під час штурму Каналу у Часовому Яру росіяни втратили близько 5 тисяч військових, — Сили оборони
Фото: Інна Варениця

Російська армія під час штурму лише одного мікрорайону Часового Яру на Донеччині втратила близько 5000 військових.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише Liga.net.

"За нашою інформацією, там близько 5000 ворог поклав за час Часовоярівської операції зі взяття знищеними одного чи півтора кварталу міста", – заявив військовий.

Загалом росіяни зазнають відчутних втрат на Краматорському напрямку. Наразі ворожі війська зайшли в руїни зруйнованого мікрорайону у Часовому Ярі.

Російський наступ на Часів Яр триває пʼять місяців. За цей час російські війська зайшли на територію східного мікрорайону міста, а цього тижня Сили оборони офіційно підтвердили, що українські війська відійшли за канал Сіверський Донець — Донбас, який розділяє місто. Що відбувається в місті та які перспективи оборони читайте у матеріалі LB.ua "Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру".

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